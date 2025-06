Assaltante estoura vidro e rouba celular de mulher na Liberdade, em São Paulo; veja vídeo

Uma mulher teve o celular roubado dentro do carro em uma rua no bairro da Liberdade, em São Paulo . O ladrão rondava de bicicleta a procura de um alvo, quando estourou o vidro do veículo e tomou o celular da motorista. A ação foi capturada por câmeras de segurança. A Polícia Militar não soube informar se foi acionada para atender essa ocorrência.