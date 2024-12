Avião de pequeno porte realiza pouso forçado em Aeroporto Internacional de Belém, no Pará

Após acionar a torre de controle do Aeroporto Internacional de Belém, capital do Pará, o piloto de uma aeronave de pequeno porte teve prioridade na aterrissagem e realizou um pouso forçado em uma das pistas do hangar na manhã desta terça-feira (3). Assim que a aeronave encostou os trens de pouso no solo, eles se retraíram e fizeram com que o avião se arrastasse por alguns metros com o bico na pista. Apesar do susto , nenhum dos tripulantes ficou ferido.