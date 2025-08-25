Balão explode em comunidade no Rio de Janeiro e deixa feridos

Neste sábado (23), um balão pegou fogo e explodiu na comunidade de Santa Maria, no Rio de Janeiro. Testemunhas registraram o momento da explosão e a correria na região. Moradores relataram que houve feridos.





O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para essa ocorrência. A companhia de energia elétrica afirmou que não houve registros de falta de energia na comunidade.