Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Bicho-preguiça pega carona em van na região nordeste do país

Passageiro inusitado ficou bem a vontade, enquanto era gravado pelos outros viajantes

Hora News|Do R7

  • Google News



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!Um bicho-preguiça chamou a atenção dos passageiros ao ser flagrado dentro de uma van que fazia o trajeto entre as cidades de Coqueiro Seco e Maceió.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • meio-ambiente
  • animais
  • maceio

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.