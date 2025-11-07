Bicho-preguiça pega carona em van na região nordeste do país





Um bicho-preguiça chamou a atenção dos passageiros ao ser flagrado dentro de uma van que fazia o trajeto entre as cidades de Coqueiro Seco e Maceió.



