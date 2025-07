Bobinas de aço saem rolando após acidente de caminhão e provocam desespero na Dutra; veja

Um caminhão que passava pela via Dutra, na altura de Taubaté, no interior de São Paulo , invadiu o acostamento e tombou nesta segunda-feira (28). Bobinas de aço que eram carregadas pelo veículo rolaram por um morro e quase atingiram as pessoas que estavam em outra via. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas três postes foram atingidos e ficaram danificados.