Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Bolsonaro deve ter alta hospitalar a qualquer momento

Ex-presidente teve novo pedido de prisão domiciliar negado por Moraes

Hora News|Do R7

  • Google News

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve receber alta nesta quinta-feira (1º) após passar por procedimentos para corrigir crises de soluços.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • hora-news
  • saude
  • jair-bolsonaro
  • Brasília

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.