Bons policiais não podem ter suas imagens destruídas, afirma Derrite ao comentar o caso Gritzbach

O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou, em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (16), que os policiais militares presos não podem manchar a imagem dos "bons policiais" e que os oficiais detidos terão direito a ampla defesa, conforme previsto por lei. A operação da Polícia Militar resultou na prisão dos policiais na manhã desta quinta-feira, no âmbito da investigação sobre a execução do delator Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro.



Sobre os detidos



Um dos atiradores, um policial da ativa, foi identificado e está na corregedoria da PM. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão após dois meses de investigação sobre o assassinato, que também vitimou um motorista de aplicativo. Vinicius Gritzbach foi executado na entrada do terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele havia fechado um acordo de delação premiada e denunciado policiais por ligação com o PCC, além de outros crimes praticados pela facção.