Câmera de segurança flagra ataque de vandalismo contra ônibus em Mauá (SP)

A câmera de segurança de um ônibus flagrou um ataque de vandalismo na cidade de Mauá , em São Paulo. As imagens mostram o momento em que pedras são jogadas no lado esquerdo do veículo, assustando os passageiros. O caso aconteceu neste sábado (14). A polícia investiga uma série de ataques na cidade. Desde o fim de semana, 78 ônibus foram vandalizados.