Caminhão tanque tomba e pega fogo na Via Dutra nesta segunda (3)

Um caminhão de combustíveis tombou nesta segunda-feira (3) na Via Dutra. No vídeo, é possível ver a parte da frente do caminhão e o tanque separado, ambos em chamas. A região, que conta com menor fluxo por conta do Carnaval, foi isolada pelo Corpo de Bombeiros , que já controla a chamas, que não avançaram para a região de mata próxima. Até o momento, não há registro de vítimas.