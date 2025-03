Camisas de jogo de Jordan e Kobe serão leiloadas em Londres

As camisas usadas por Michael Jordan e Kobe Bryant nos primeiros jogos da NBA de suas carreiras serão leiloadas em Londres. A expectativa é que ambas as jerseys sejam vendidas por um total de US$ 20 milhões, o equivalente a R$ 114 milhões na cotação atual.



A camisa de Jordan foi usada pela primeira vez em 5 de outubro de 1984, em Illinois, onde jogou sua primeira partida pelos Chicago Bulls diante de uma multidão de duas mil pessoas. Na sua temporada de estreia, Michael Jordan teve uma média de 28 pontos por jogo, o que o rendeu o prêmio de Novato do Ano, o jogador foi seis vezes campeão da NBA e se consolidou como um os maiores da história da liga americana.



Kobe Bryant estreou na liga na temporada 1996/97, pelos Los Angeles Lakers, sendo o seu primeiro e único time durante os seus 20 anos de carreira. Kobe entrou na NBA com apenas 18 anos, para poder jogar com seu ídolo, Michael Jordan. Durante sua carreira foi cinco vezes campeão e foi duas vezes o melhor jogador das finais. Kobe faleceu em 2020 , por conta de um acidente de helicóptero.