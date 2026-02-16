Logo R7.com
Carnaval: volta do litoral se intensifica a partir desta segunda (16)

Mais de 318 mil veículos desceram trecho de serra do sistema Anchieta-Imigrantes

Hora News|Do R7

Desde o início do Carnaval, mais de 318 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Concessionária responsável está monitorando o movimento para garantir um retorno seguro dos motoristas à capital.

