Carro perde o freio, quase cai em cratera, e grupo de jovens escapa de tragédia por um triz

Um carro com seis passageiros perdeu o freio e quase despencou em um barranco de 5 metros de profundidade, em Londrina, no Paraná, na madrugada da última segunda-feira (21). O veículo desgovernado avançou no meio-fio e só teve o movimento interrompido por atingir o tronco de uma árvore. Por sorte, ninguém ficou preso às ferragens nem foi ferido. Os jovens foram assistidos pela Polícia Militar antes da chegada dos bombeiros.