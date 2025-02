CBF define novos valores de premiação da Copa do Brasil: campeão pode ganhar até R$ 101 milhões

A Confederação Brasileira de Futebol definiu os novos valores de premiação da Copa do Brasil 2025. A instituição fez um reajuste de 5% para os ganhos de clubes da série A e, com isso, o campeão do torneio pode ganhar um acumulado de R$ 101 milhões.



As cotas financeiras pagas pela competição aos clubes variam de acordo com cada fase do campeonato. Na primeira fase, os clubes da série A ganham mais de R$ 1,5 milhão, já os times da série B, cerca de R$ 1,4 milhão e os demais, aproximadamente R$ 830 mil.



Já na terceira fase da competição, todos os clubes recebem a mesma quantia: cerca de R$ 2,3 milhões. Nesta etapa, entram diretamente 12 clubes previamente classificados: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians , Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Paysandu e CRB. O vice-campeão do torneio levará R$ 33 milhões, enquanto o campeão, R$ 77,1 milhões.