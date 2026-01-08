Logo R7.com
Cerimônia marca três anos dos atos de 8 de Janeiro

Segurança foi reforçada e rua interditadas no entorno do Palácio do Planalto

Hora News|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a cerimônia que marcou os três anos dos atos de 8 de Janeiro, nesta quinta-feira em Brasília.

  • alerta-brasil
  • 8 de Janeiro
  • Brasília
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)

