Cerimônia marca três anos dos atos de 8 de Janeiro
Segurança foi reforçada e rua interditadas no entorno do Palácio do Planalto
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a cerimônia que marcou os três anos dos atos de 8 de Janeiro, nesta quinta-feira em Brasília.
Últimas
Passageiro ataca motorista de aplicativo
Homem conseguiu parar o carro em rodovia e foi ajudado por outros motoristas
Ônibus com 37 turistas tomba a caminho de Jericoacoara, no Ceará
Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas em estado grave
Capital paulista tem mais de 260 Km de congestionamento
Fortes chuvas causaram pontos de alagamentos pela cidade
Michelle detalha estado de saúde de Bolsonaro após queda
Ex-primeira-dama conta como soube do acidente do marido na Polícia Federal
Carlos Bolsonaro fala sobre o estado de saúde do pai
Ex-presidente passou por exames médicos após sofrer uma queda e já voltou à prisão
Atualização sobre a saúde de Jair Bolsonaro e tratamento médico
Médico fala sobre a situação clínica do ex-presidente, que sofreu uma queda na cela
Banco Central da China diz que vai reduzir taxa de juros
Posição está alinhada com BC brasileiro, que indica redução da Selic em 2026
Entenda as mudanças na acusação contra Maduro
Ex-ditador venezuelano se disse inocente em primeira audiência em Nova York
Tubarão nada perto da faixa de areia e de banhistas
Espécie, ameaçada de extinção, foi registrada na praia de Ponta Negra, em Natal
Polícia encontra computador roubado de universidade
Parte do gabinete do equipamento estava em comunidade perto da USP
Bondinho do Pão de Açúcar recebe 2 milhões de visitantes
Inaugurado em 1912, primeiro teleférico do Brasil é o mais antigo em funcionamento
Motociclista perde o controle e cai de ponte com o garupa
Samu realizou resgate dos dois homens, que foram levados ao hospital
Presidente interina da Venezuela busca cooperação com EUA
Trump disse que Delcy pode pagar preço maior que Maduro se não cooperar
Maduro se declara inocente em audiência em Nova York
Ex-líder venezuelano voltará ao tribunal no dia 17 de março