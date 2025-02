Choque-Rei é destaque da rodada de final de semana do Paulistão; confira todos os jogos

Palmeiras e São Paulo se enfrentam pela décima rodada do Campeonato Paulista, neste domingo (16), no Allianz Parque, em São Paulo. Os comandados de Abel Ferreira precisam da vitória para se classificar para as quartas de final da competição e ainda terão que torcer pela derrota de Ponte Preta e de São Bernardo. Enquanto o São Paulo, já garantido na próxima fase, quer vencer mais um clássico no ano.



O Neymar faz seu primeiro jogo como titular na Vila Belmiro e espera marcar pela primeira vez desde seu retorno ao Peixe. O Santos precisa da vitória contra o Água Santa, neste domingo (16), para ter chances de classificação. E terá de “torcer” para o rival Corinthians na partida contra a Portuguesa no sábado (15).



Confira todos os jogos da rodada:



Ponte Preta x Botafogo-SP



Portuguesa x Corinthians



RB Bragantino x Noroeste



São Bernardo x Guarani



Velo Clube x Inter de Limeira



Palmeiras x São Paulo



Santos x Água Santa



Novorizontino x Mirassol







