Cirurgião plástico é investigado por intimidar pacientes com divulgação de fotos íntimas

O cirurgião plástico Leandro Fuchs , indiciado 11 vezes por lesões graves em pacientes e respondendo a 76 inquéritos pelo mesmo crime, agora é investigado por usar fotos de pacientes nuas para intimidá-las, no Rio Grande do Sul .



De acordo com a polícia, ao ser questionado sobre os resultados dos procedimentos, o médico usava as fotos íntimas para coagir as mulheres a não reclamarem. A defesa de Leandro não respondeu à tentativa de contato da RECORD NEWS.