'Conjuntura internacional exige um partido forte', afirma novo presidente do PT

Durante o anúncio oficial da eleição direta do PT (Partido dos Trabalhadores) , nesta quarta-feira (16), o novo presidente Edinho Silva comentou os desafios internacionais do Brasil com a recente taxação dos Estados Unidos .



“Essa crise diplomática demonstra que nós temos que fortalecer a nossa concepção de formação de blocos comerciais, de novas relações comerciais e de novas relações econômicas”, afirmou.



O petista teceu críticas à guerra comercial e defendeu a necessidade de diplomacia para enfrentar esse momento com o apoio de outros países democráticos, na tentativa de que a “prática do governo Trump não seja naturalizada”.



Para superar as questões internas do país, como a justiça tributária, igualdade, segurança pública e urgência climática , Edinho ressaltou a importância de um partido forte e organizado.



“O PED (Processo de Eleição Direta) mostra isso, mostra um partido forte, um partido com capacidade de mobilização dos seus filiados, da sua militância. Com todo o respeito a todos os partidos brasileiros, nenhum partido no Brasil teria condições de fazer isso que o PT fez”, concluiu.