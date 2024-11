Corpos das nove vítimas de acidente com van no Paraná já foram retirados da BR-376

Os corpos dos nove integrantes de uma equipe de remo , vítimas do acidente entre uma carreta e uma van na BR-376 , na noite do domingo (20), foram retirados do local na manhã desta segunda-feira (21), em Guaratuba, no Paraná. A carreta perdeu o freio, tombou e colidiu contra o veículo que transportava os atletas, que seguiam de São Paulo em direção a Pelotas (RS). Esse ponto da rodovia é conhecido por já ter registrado outros acidentes, de acordo com o repórter da RECORD NEWS Kainan Lucas.