Criança de 4 anos é resgatada por helicóptero da PM após cair em cratera em São Paulo
Vítima recebeu primeiros socorros do Samu, mas precisou do apoio da aeronave para ser encaminhada para um serviço de saúde especializado
Uma criança de 4 anos foi resgatada pelo helicóptero águia da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (1º), após cair na cratera de um terreno em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.
A vítima recebeu o primeiro atendimento do Samu e teve apoio da aeronave para ser levada a um serviço de saúde especializado. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e o estado da criança.
Últimas