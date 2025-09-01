Criança de 4 anos é resgatada por helicóptero da PM após cair em cratera em São Paulo

Uma criança de 4 anos foi resgatada pelo helicóptero águia da Polícia Militar, na manhã desta segunda-feira (1º), após cair na cratera de um terreno em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo.



A vítima recebeu o primeiro atendimento do Samu e teve apoio da aeronave para ser levada a um serviço de saúde especializado. Ainda não há informações sobre a causa do acidente e o estado da criança.