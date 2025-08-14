Cuidadora desvia R$ 65 mil de idosos em casa de repouso, aposta no Tigrinho e perde tudo
Mulher de 24 anos foi investigada após gestores acionarem a polícia por movimentações suspeitas
Uma mulher de 24 anos foi presa nesta terça-feira (12) em Alta Floresta, no Mato Grosso, suspeita de furtar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso. Segundo a Polícia Civil, ela era responsável por administrar os cartões bancários dos moradores e desviava parte do dinheiro para uso próprio. A acusada também sacou R$ 36 mil da conta de um falecido, realizando retiradas diárias de R$ 2 mil para evitar bloqueios.
A investigação aponta que os desvios ocorriam no valor que ficava para os idosos gastarem livremente, usado normalmente para comprar roupas, calçados e outros itens pessoais. A direção do estabelecimento desconfiou da movimentação e procurou a polícia, que iniciou as apurações. Durante o interrogatório, a suspeita confessou o crime e admitiu que também utilizou o cartão do idoso que já estava morto.
Aos policiais, ela disse que cometeu os furtos por estar viciada no chamado “jogo do Tigrinho”, apostando tudo que foi desviado na tentativa de multiplicar os ganhos. O delegado responsável destacou que todo o valor furtado foi perdido nas apostas.
