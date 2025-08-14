Cuidadora desvia R$ 65 mil de idosos em casa de repouso, aposta no Tigrinho e perde tudo

Uma mulher de 24 anos foi presa nesta terça-feira (12) em Alta Floresta, no Mato Grosso, suspeita de furtar mais de R$ 65 mil de idosos em uma casa de repouso. Segundo a Polícia Civil, ela era responsável por administrar os cartões bancários dos moradores e desviava parte do dinheiro para uso próprio. A acusada também sacou R$ 36 mil da conta de um falecido, realizando retiradas diárias de R$ 2 mil para evitar bloqueios.



A investigação aponta que os desvios ocorriam no valor que ficava para os idosos gastarem livremente, usado normalmente para comprar roupas, calçados e outros itens pessoais. A direção do estabelecimento desconfiou da movimentação e procurou a polícia, que iniciou as apurações. Durante o interrogatório, a suspeita confessou o crime e admitiu que também utilizou o cartão do idoso que já estava morto.



Aos policiais, ela disse que cometeu os furtos por estar viciada no chamado “jogo do Tigrinho” , apostando tudo que foi desviado na tentativa de multiplicar os ganhos. O delegado responsável destacou que todo o valor furtado foi perdido nas apostas.