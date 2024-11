Curitiba, Londrina e Ponta Grossa: acompanhe votação de 2 milhões de eleitores no Paraná

Neste domingo (27), 2 milhões de pessoas são esperadas no segundo turno das eleições municipais do Paraná. Com 1,4 milhão de eleitores, Curitiba possui dez zonas eleitorais, 4.000 seções e 417 locais de votação. Lá, a disputa ocorre entre Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB). Em Londrina, 399 mil eleitores decidem entre Tiago Amaral (PSD) e a professora Maria Tereza (PP). Já em Ponta Grossa, 259 mil eleitores escolhem entre Mabel Canto (PSDB) e Elisabeth Schmidt (União).