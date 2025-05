Dois suspeitos de assalto são baleados durante perseguição policial em Rondonópolis (MT)

Dois suspeitos de assaltarem uma casa em Rondonópolis, no Mato Grosso , foram baleados pela Polícia Militar nesta quarta-feira (28). Os homens foram encaminhados ao hospital e não correm risco de vida. Um terceiro criminoso foi preso e encaminhado à delegacia de polícia.



Durante a invasão, os criminosos renderam os moradores, pegaram objetos de valor, como eletrodomésticos e celulares, e os colocaram no carro da família. Após fuga do local do crime, uma das vítimas acionou a polícia, que conseguiu localizar os suspeitos.



Após os bandidos desobedecerem à ordem de parada, empreenderem fuga em alta velocidade e atirarem contra os policiais, os agentes reagiram e balearam os dois homens. O terceiro criminoso se entregou logo em seguida.