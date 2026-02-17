Drones ajudam a identificar tráfico de drogas durante Carnaval
Polícia consegue flagrar venda de doces com drogas dentro em bloco carnavalesco
A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas durante um bloco de Carnaval no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Últimas
Mulher é encontrada morta dentro de casa em Itapipoca (CE)
Caso é investigado como feminicídio; ex-marido é o principal suspeito
Equipamentos com IA ajudam polícia a identificar erros em rodovias
Dispositivos reduzem imprudências e acidentes nas rodovias paulistas
Turista quebra máquinas de check-in automático
Momento de descontrole ocorreu em um aeroporto movimentado na Ásia
Vereador baiano é preso em operação da Polícia Civil
Político tentou escapar da prisão pelo telhado da casa
Carnaval: volta do litoral se intensifica a partir desta segunda (16)
Mais de 318 mil veículos desceram trecho de serra do sistema Anchieta-Imigrantes
Grande temporal derruba ponte na Nova Zelândia
Caminhão que passava pelo local na hora do acidente caiu em cratera
Guarda costeira resgata homens que transmitiram naufrágio ao vivo
Dois pescadores filipinos registraram acidente em alto-mar; publicação se espalhou rapidamente e mobilizou autoridades
Economia do Japão supera estagnação em 2025
Política nacional está voltada à reconstrução após décadas sem crescimento
Homem tenta raptar bebê na porta de supermercado
Mãe e pai de criança agem rápido e evitam o crime; a menina quebrou a perna
Banheiros químicos são incendiados durante o Carnaval de rua de São Paulo; veja imagens
Bombeiros foram chamados para controlar as chamas; as cabines foram retiradas
Voos são afetados após ocorrência com drones em São Paulo
Aeroporto está funcionando, mas dezenas de viagens foram canceladas ou precisaram ser remanejadas
Câmera flagra casal atropelando mulher que reclamou de descarte de lixo no Paraná
Vítima tinha acabado de reclamar da atitude dos suspeitos
SP: governo cria site que unifica cobranças do free flow
Cerca de 19,8 milhões de veículos devem usar as rodovias estaduais nesse Carnaval
Rondônia inicia aplicação de imunobiológico
Objetivo é proteger bebês do vírus que causa bronquiolite e pneumonia