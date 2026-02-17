Logo R7.com
Drones ajudam a identificar tráfico de drogas durante Carnaval

Polícia consegue flagrar venda de doces com drogas dentro em bloco carnavalesco

Hora News|Do R7

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas durante um bloco de Carnaval no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.

  • Carnaval
  • Polícia
  • hora-news
  • sao-paulo-cidade

