Ele achou que daria certo! Homem tenta embarcar com caixa d'água e sem pagar em ônibus no Rio; veja Operador da concessionária responsável pelo BRT interveio e solicitou que indivíduo se retirasse do local

24/07/2025 - 13h41

