Equipe de remo morta em acidente na BR-376 é enterrada em Pelotas (RS)

Os corpos dos nove atletas mortos em um acidente na BR-376 , em Guaratuba, no Paraná, foram enterrados em Pelotas, no Rio Grande do Sul , na manhã desta quarta-feira (23). Uma carreta perdeu o freio, tombou e colidiu contra o veículo que transportava os atletas, na noite do último domingo (20). O motorista da van afirmou que houve um problema mecânico no veículo.