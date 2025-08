Exclusivo: governador Renato Casagrande analisa impactos do tarifaço para o Espírito Santo

Em entrevista ao vivo no Hora News desta terça-feira (5), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , do Partido Socialista Brasileiro, fala sobre os impactos do tarifaço na economia do estado.



Ele destaca que alimentos importantes não entraram na lista de exceções, como gengibre, café e outras frutas. Além disso, afirma que “o Espírito Santo é o estado mais aberto para o comércio internacional do Brasil” e reforça que ainda há uma expectativa de que o governo federal tenha muita paciência em uma mesa de negociação para o bem do estado, construindo um canal diplomático, ainda que ele entenda que o governo americano não seja previsível nem retilíneo.



Ele afirma que a orientação para todos os exportadores e governos deve ser sofisticar mais a produção industrial em produtos in natura — aço, café, gengibre, celulose e produtos do agronegócio. Outro caminho, segundo ele, é que o Brasil, que sempre teve os Estados Unidos como um dos principais parceiros comerciais, possa abrir novos acordos, como o fortalecimento do Brics e a união do Mercosul com a União Europeia: “Vender os produtos do Brasil para outros mercados do mundo”.