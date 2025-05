‘Foi uma negociação bastante intensa’, diz Lewandowski sobre a prisão de Tuta, sucessor de Marcola

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira (19) que a entrega de Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, braço direito de Marcola no PCC (Primeiro Comando da Capital), foi uma negociação intensa, envolvendo o Palácio do Itamaraty, a Polícia Federal e o governo brasileiro, visto que o delito estava submetido à inquirição de uma autoridade boliviana.



Lewandowski pontua que havia duas possibilidades para trazer Tuta ao Brasil: por extradição, processo mais complexo, que envolve o Poder Judiciário, ou por expulsão, alternativa escolhida pelos dois países. O sucessor de Marcola foi condenado a 12 anos de prisão por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e foi entregue em Corumbá (MS) no domingo (18).



O ministro também agradeceu às autoridades bolivianas pela colaboração na cooperação internacional. Ele acrescentou que as investigações começaram em São Paulo e, segundo ele, demonstram a integração das forças locais de segurança com as federais, defendendo a PEC da Segurança Pública, atualmente em trâmite no Congresso Nacional.