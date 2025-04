Governador de Rondônia diz que incêndios do ano passado foram ações de criminosos

Em entrevista à RECORD NEWS nesta segunda-feira (7), o governador de Rondônia , coronel Marcos Rocha, comentou as realizações de seu mandato, a transição da vida militar para a política e as oportunidades econômicas do estado.



Para Rocha, a entrada no setor público foi marcada pela necessidade de lidar com uma diversidade de opiniões conflitantes. Ainda assim, ele afirma aplicar os ensinamentos adquiridos durante o tempo na caserna, ouvindo as discordâncias com atenção, e ressalta que o Brasil “precisa de um rumo a ser seguido”.



Sobre o desempenho econômico de Rondônia, que registrou crescimento de 5,5% no PIB (Produto Interno Bruto) em 2024, o chefe do Executivo estadual credita o avanço às exportações da região — gado bovino, café , pescados, soja e milho. Ele também destaca o aumento do turismo local, impulsionado pelas possibilidades de exploração étnica e ecológica.



Em relação às queimadas que afetaram o estado em 2024 — com mais de 4 mil focos de incêndio —, o governador atribui os crimes a grupos que desmatam áreas de cultivo no início do outono para atear fogo nelas em outubro.



Rocha ressalta que, apesar dos incêndios , sua gestão atingiu recordes no setor agropecuário. Segundo ele, a equipe está preparada para prevenir novos focos neste ano — com apoio da polícia, do Exército e do Corpo de Bombeiros, a meta é intensificar o monitoramento da derrubada de árvores neste período. O esforço ambiental também se concentrou na recuperação de matas nativas às margens de rios e no uso de sistemas eletrônicos para fiscalizar as reservas naturais.