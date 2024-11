Governo do Rio de Janeiro reconhece nova praia no estado

O Rio de Janeiro tem uma nova praia reconhecida pelo governo estadual. A prainha da Glória, localizada na Zona sul, entre as praias do Flamengo e da Esplanada Verde, está própria para banho e já possui diversos frequentadores. A queda de poluição no local é uma melhora que ocorreu após a privatização de serviços de saneamento do estado, que fez com que milhares de litros de esgoto deixassem de ser jogados nas águas.