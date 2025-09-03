Logo R7.com
Governo federal contrata bancos para emitir títulos de dívida de 30 anos em dólares

Objetivo do Tesouro Nacional é promover liquidez no mercado externo e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira

Hora News|Do R7

O governo federal contratou bancos para emitir no mercado global títulos de dívida de 30 anos em dólares. De acordo com informações divulgadas nesta terça-feira (2) pelo Tesouro Nacional, o objetivo da operação é dar continuidade à estratégia de promover a liquidez no mercado externo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira.

