Governo oficializa mudanças para obter CNH

Obrigatoriedade das aulas em autoescolas chega ao fim com novas regras

Hora News|Do R7

O governo federal regulamentou nesta terça-feira (9) a resolução que retira exigência de autoescola para CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

