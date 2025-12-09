Governo oficializa mudanças para obter CNH
Obrigatoriedade das aulas em autoescolas chega ao fim com novas regras
O governo federal regulamentou nesta terça-feira (9) a resolução que retira exigência de autoescola para CNH (Carteira Nacional de Habilitação).
Últimas
Verão pede atenção redobrada com câncer de pele
Exposição prolongada ao sol e bronzeamento artificial oferecem riscos à população
Três policiais ficam em estado grave depois de explosão
Casa ficou parcialmente comprometida; inquérito foi aberto para investigar caso
Vídeo: caminhonete cai de viaduto e atinge carro em rodovia na Califórnia
Uma pessoa foi levada para o hospital; polícia investiga o que causou o acidente
Motoristas de ônibus de São Paulo fazem greve surpresa
Principal motivo seria não pagamento da primeira parcela do 13º salário
Lula discursa durante cerimônia que oficializa novas regras da CNH
Presidente criticou ações de prefeitos e governadores que não dão os créditos a iniciativas do governo
Bombeiros usam técnica de rapel para resgatar motorista
Ele ficou ilhado durante uma enchente e precisou ser socorrido
Mortes causadas por picada de escorpião chegam a 200 casos
Aumento é de cerca de 60%; crianças e animais são as principais vítimas
Cardiff City pede indenização pela morte do jogador Sala
Segundo o clube galês, o Nantes era responsável pelo voo que matou o argentino
Estudantes deixam salas de aula da faculdade para explorar a vida marinha
Uso de drones ajuda a ver de perto o que não é possível na sala de aula
Carro explode em frente a delegacia e deixa cinco mortos
Caso aconteceu em região de atuação de pelo menos seis cartéis, no México
Homem é preso ao disparar spray de pimenta em aeroporto
Ele roubou uma mala e estava com outros três homens, que não foram encontrados
Menores infratores fogem de centro educacional no Rio de Janeiro
Segundo a polícia, adolescentes fazem parte de facções criminosas
Policiais de São Paulo identificam ameaça de explosivo em unidade de saúde na Vergueiro
Local está cercado; região central de SP em alerta
Costa leste japonesa registra tremores nesta segunda (8)
Agência meteorológica do país emitiu alerta de tsunami para parte da costa leste