Homem é levado por correnteza causada pelos alagamentos em São Paulo; veja vídeo

Um homem foi levado pela correnteza depois das tempestades que atingiram São Paulo nesta quarta-feira (6). A cidade de Carapicuíba, na região metropolitana, foi a que mais sofreu com a chuva, segundo a Defesa Civil. Por conta dos alagamentos , algumas casas foram destruídas, carros ficaram submersos e trens tiveram que parar as operações. A capital paulista registrou o segundo maior congestionamento do ano.