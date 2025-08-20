Homem é preso após tentar levar criança com autismo no ABC paulista; veja vídeo

Um homem foi preso depois de tentar tomar uma criança portadora do TEA (transtorno do espectro autista) de sua mãe na cidade de São Bernardo do Campo , em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram a família atravessando a rua quando um pedestre sem camisa aparece e pega a menor pelo braço. A mãe resistiu e outras pessoas apareceram para ajudá-la. O suspeito foi detido pela polícia após tentar fugir da cena.