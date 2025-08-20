Homem é preso após tentar levar criança com autismo no ABC paulista; veja vídeo
Filha andava de mãos dadas com a mãe antes de ser surpreendida com ataque
Um homem foi preso depois de tentar tomar uma criança portadora do TEA (transtorno do espectro autista) de sua mãe na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Imagens de câmeras de segurança mostram a família atravessando a rua quando um pedestre sem camisa aparece e pega a menor pelo braço. A mãe resistiu e outras pessoas apareceram para ajudá-la. O suspeito foi detido pela polícia após tentar fugir da cena.
Últimas