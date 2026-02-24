Logo R7.com
Idoso passa mal em aeroporto no interior de São Paulo

Família contesta atendimento e cobra explicações da administração de Viracopos

Hora News|Do R7

Carlos Alberto de Lima, de 78 anos, havia embarcado em um voo que ia de Portugal até o Aeroporto de Viracopos, em Campinas. No meio do trajeto, o idoso passou mal e foi encaminhado por uma ambulância até o hospital.

