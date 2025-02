Impressionante! Motociclista 'voa' e cai em pé depois de acidente em Timon (MA)

Um motociclista sofreu um acidente neste domingo (9), mas conseguiu cair em pé, depois que a moto em que ele estava bateu em um carro em Timon, no Maranhão . O motorista parou o veículo no meio da rua para entrar na avenida, quando a moto, em alta velocidade, atingiu a lateral do carro. Nas imagens divulgadas, é possível ver que ele chegou a ser lançado por cima do veículo, mas caiu em pé. Os botijões de gás que o motociclista transportava se espalharam pelo chão, mas ninguém ficou ferido.