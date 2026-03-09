Incêndio atinge loja de peças no Rio de Janeiro

Um incêndio atingiu uma loja de peças para motocicletas no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros está trabalhando intensamente para evitar que as chamas se espalhem para residências e uma escola próximas ao local.



