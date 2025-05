Incêndio em mata de Botucatu (SP) pode ter se iniciado em tentativa de desatolar carro

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil combateram nos últimos dias incêndios em Botucatu e Presidente Prudente, ambas cidades do interior de São Paulo.



Em Botucatu, o fogo consumiu uma área de mais de 120 metros quadrados e foi necessária uma retroescavadeira para impedir que as chamas se espalhassem. A Polícia Civil investiga o caso e suspeita que o incêndio tenha começado por conta da tentativa de desatolar um carro. A fricção usada por pedras abaixo dos pneus teriam gerado faíscas que caíram na vegetação seca.



Em Presidente Prudente , 2.000 metros quadrados de vegetação foram consumidos, e os bombeiros conseguiram acabar com as chamas.