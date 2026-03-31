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Jacaré é resgatado de piscina infantil de plástico em Manaus

Corpo de Bombeiros foi acionado e removeu animal encontrado no quintal de uma casa

Hora News|Do R7

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Um jacaré foi encontrado dentro de uma piscina infantil no quintal de uma residência em Manaus, no Amazonas. A dona da casa foi alertada pelo marido sobre o visitante inesperado. Apesar do susto, o animal não causou ferimentos aos moradores. 


O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar a remoção segura do réptil. Eles chegaram rapidamente ao local e conseguiram capturar o jacaré sem dificuldades. Após ser avaliado pelas autoridades, ele foi devolvido ao seu habitat natural.

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