Justiça determina prisão de Sérgio Nahas 23 anos após matar esposa em SP

A Justiça determinou nesta quarta-feira (25) a prisão do empresário Sérgio Nahas, condenado pelo assassinato da esposa , Fernanda Orfali, em São Paulo.



O mandado de prisão foi expedido depois de o STF (Supremo Tribunal Federal) confirmar a condenação definitiva, com pena de 8 anos e 2 meses de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em 2002, no apartamento do casal, localizado em uma área nobre da capital paulista.



Segundo a investigação, Fernanda descobriu que estava sendo traída, tentou se esconder no closet do imóvel, mas foi morta a tiros pelo próprio marido.



Diante da possibilidade de fuga, a Justiça acionou a Interpol, caso Nahas esteja fora do país.