Lula defende integração entre países contra 'ações unilaterais' em discurso na Celac; veja íntegra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou, nesta quarta-feira (9), no encontro da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) em Honduras. Entre os temas abordados em sua fala, estavam o combate à fome, as mudanças climáticas e a integração econômica e comercial dos países da cúpula.



“Somos berço de imensa biodiversidade, e fonte abundante de energias renováveis, incluindo importantes reservas de minerais críticos, que precisam estar a serviço do nosso desenvolvimento”, disse. Lula defendeu ainda a união de economias como proteção contra “ ações unilaterais ”.



O presidente falou da determinação do governo para reativar o Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos e expandir o sistema de pagamentos em moeda local, além de integrar redes de transporte, energia e telecomunicações e fortalecer instituições financeiras.



“Atuaremos na presidência brasileira do Mercosul, para assinar um acordo com a União Europeia e estreitar os laços com os países centro-americanos. Nossa integração é uma tarefa inadiável, que não deve ficar à mercê de divergências ideológicas”, afirmou.



Por fim, o presidente criticou a escalada da violência a nível global — “Não queremos guerra nem genocídio, precisamos de paz, desenvolvimento e livre-comércio” — e falou em resgatar a credibilidade da ONU (Organização das Nações Unidas) com o esforço da Celac para eleger a primeira mulher secretária-geral .