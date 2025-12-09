Logo R7.com
Lula discursa durante cerimônia que oficializa novas regras da CNH

Presidente criticou ações de prefeitos e governadores que não dão os créditos a iniciativas do governo

Hora News|Do R7

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou durante a cerimônia de oficialização das novas regras da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) nesta terça-feira (9). Em sua fala, o chefe do Executivo comentou as movimentações políticas para o ano eleitoral de 2026.

