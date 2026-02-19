Logo R7.com
Mecânico é atacado por cachorros a caminho do trabalho

Celular foi mordido e a bateria do aparelho explodiu no momento do ataque

Hora News|Do R7

Um mecânico foi atacado por dois cachorros enquanto caminhava em direção ao trabalho. Um dos animais mordeu o celular que o homem carregava no bolso e a bateria do aparelho acabou explodindo.

  • Celular
  • hora-news
  • animais
  • parana

