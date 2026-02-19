Mecânico é atacado por cachorros a caminho do trabalho

Um mecânico foi atacado por dois cachorros enquanto caminhava em direção ao trabalho. Um dos animais mordeu o celular que o homem carregava no bolso e a bateria do aparelho acabou explodindo.



