Médicos terminam procedimento cirúrgico de Bolsonaro e atualizam estado de saúde do ex-presidente

Esta é a terceira operação de Jair Bolsonaro desde a internação, em 24 de dezembro

Hora News|Do R7

O ex-presidente Jair Bolsonaro passou por um novo procedimento médico para aliviar os frequentes episódios de soluços. A equipe médica explicou que esta abordagem é parte de uma estratégia multifatorial.

