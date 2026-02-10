Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Minas Gerais terá mutirões de prevenção da dengue após primeira morte do ano

Óbito de idosa com comorbidades foi registrado em Uberlândia

Hora News|Do R7

  • Google News

A cidade de Uberlândia registrou a primeira morte por complicações da dengue em Minas Gerais em 2026.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Dengue
  • Minas Gerais
  • Morte
  • saude

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.