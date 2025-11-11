Ministro Jader Filho destaca importância da agenda urbana

Na COP30 realizada em Belém, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância das áreas urbanas nas discussões climáticas. Com 87% da população brasileira residindo em áreas urbanas, responsáveis por 80% das emissões globais, enfatizou-se a necessidade de dar voz a líderes locais para investimentos sustentáveis.



