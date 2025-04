Morre jovem internada por 102 dias após contrair virose no Guarujá, no litoral de São Paulo

O corpo da jovem que morreu depois de contrair uma virose durante uma viagem para o Guarujá, no litoral de São Paulo, foi enterrado nesta quarta-feira (16). Caroline Costa Rolim, de 22 anos, ficou 102 dias internada devido à doença . Segundo familiares, ela ficou na Unidade de Terapia Intensiva durante 90 dias.



No início de abril, a jovem recebeu alta da UTI e estava em um quarto de enfermaria. Esta semana ela teve uma nova infecção, sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Carolini era moradora de Taquarituba, no interior de São Paulo .