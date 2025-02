Um carro caiu do primeiro andar de um prédio após o motorista acionar por engano a marcha-ré . O carro atravessou a parede do estacionamento. Pessoas que estavam no local ajudaram o condutor a sair do carro. Ninguém estava sob o veículo no momento da queda e o motorista também não se feriu. O caso aconteceu na cidade de Pune, na Índia.