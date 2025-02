Motorista morre após dirigir na contramão e colidir com dois carros na rodovia RJ-142; veja imagens

Um motorista de 65 anos morreu após dirigir na contramão e colidir com uma carreta na rodovia RJ-142, em São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro , na manhã do último sábado (22). Outro motorista que estava na mesma via tentou alertar a vítima, mas não foi o suficiente. O idoso bateu na lateral de um carro e, posteriormente, de frente com uma carreta. O Corpo de Bombeiros socorreu o homem, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.