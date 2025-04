Motorista perde controle e carro invade academia em Ibirubá, no Rio Grande do Sul

Um carro invadiu uma academia em Ibirubá, no Rio Grande do Sul . A motorista perdeu o controle do veículo e avançou em direção ao estabelecimento, atingindo também outro carro, que estava estacionado na rua. O acidente atingiu a vidraça do local e três aparelhos de ginástica, mas nenhum dos 16 presentes no local ficaram feridos. Já a motorista foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (28).