Mulher de 57 anos morre atropelada por ônibus em São Paulo

Uma mulher de 57 anos morreu atropelada por um ônibus em São Paulo , nesta terça-feira (4). Imagens de uma câmera de segurança mostram duas pessoas no meio da rua, quando um ônibus faz uma curva e atinge uma delas, enquanto a outra consegue escapar. Em depoimento, o motorista afirmou não ter visto a vítima por estar no ponto cego do veículo. Ele segue afastado até o fim das investigações.